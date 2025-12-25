В США воры украли около 600 рождественских подарков для нуждающихся детей

В Нью-Йорке неизвестные похитили около 600 рождественских подарков, которые предназначались детям из малообеспеченных семей. Общая сумма украденного составляет порядка 50 тысяч долларов.
По информации волонтера Мелиссы Доктофски, игрушки были заранее подготовлены к распределению, обернуты в пленку и размещены под брезентом на территории склада. Несмотря на это, часть подарков была похищена, а тысячи других оказались разбросаны и повреждены дождем.
Доктофски отметила, что волонтеры получили быструю поддержку от сообщества. Фонд Питера и Джери Деяны из Порт-Вашингтона выделил 30 тысяч долларов на приобретение новых игрушек.
По словам волонтера, в организацию также начали поступать подарочные карты и новые пожертвования. Она добавила, что команда намерена выполнить свою миссию и доставить подарки детям вовремя, несмотря на кражу.
