В США воры украли около 600 рождественских подарков для нуждающихся детей

По информации волонтера Мелиссы Доктофски, игрушки были заранее подготовлены к распределению, обернуты в пленку и размещены под брезентом на территории склада. Несмотря на это, часть подарков была похищена, а тысячи других оказались разбросаны и повреждены дождем.