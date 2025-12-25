Ричмонд
Вертолёт разбился на горе Килиманджаро во время спасательной операции

На горе Килиманджаро в Танзании разбился вертолёт, выполнявший спасательную миссию. В результате катастрофы погибли пять человек.

Источник: Аргументы и факты

Вертолёт с участниками спасательной миссии потерпел крушение на горе Килиманджаро в Танзании, в результате аварии погибли пять человек, сообщает агентство Associated Press.

По данным полиции, катастрофа произошла вечером в среду на одном из популярных туристических маршрутов. Полёт выполнялся в рамках операции по медицинской эвакуации людей с горы. Среди погибших — двое иностранных граждан, которых перевозили в рамках спасательной миссии, а также местный врач, гид и пилот.

Происшествие случилось между лагерем Барафу и вершиной Кибо на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря. Командир региональной полиции Килиманджаро Саймон Майгва сообщил, что воздушное судно принадлежало компании Kilimanjaro Aviation, оказывающей в том числе услуги санитарной авиации. Представители компании пока не прокомментировали случившееся.

Обстоятельства крушения устанавливаются, на месте продолжается работа экстренных служб.

Ранее сообщалось об авиационном инциденте в России. Самолёт авиакомпании «Якутия», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, совершил посадку в аэропорту Внуково из-за выявленной технической неисправности. По информации транспортной прокуратуры, посадка прошла благополучно, пострадавших нет, проводится проверка соблюдения требований безопасности полётов.