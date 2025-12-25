Вертолёт разбился на горе Килиманджаро во время спасательной операции

По данным полиции, катастрофа произошла вечером в среду на одном из популярных туристических маршрутов. Полёт выполнялся в рамках операции по медицинской эвакуации людей с горы. Среди погибших — двое иностранных граждан, которых перевозили в рамках спасательной миссии, а также местный врач, гид и пилот.