«Не отпускал собачку ни на минуту»: волонтеры рассказали, как нашли Герасименко

Бывший депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко, который пропал после того, как ушел выгуливать собаку, провел на улице сутки. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтеры которого занимались поисками экс-парламентария.
По словам представителей отряда, Герасименко нашел проходивший мимо молодой человек.
— Собачка тоже дома, дедушка не отпускал ее ни на минуту. Замерзли, но главное, живы и здоровы. Уже дома с семьей, — рассказали в пресс-службе отряда в разговоре с изданием «Подъем».
Герасименко пропал 24 декабря, после того как вышел на прогулку со своей собакой. Поиском экс-парламентария занимались волонтерские организации. Найти пропавшего удалось только вечером, 25 декабря. По предварительной информации, он страдает деменцией и мог потеряться из-за обострившейся болезни.