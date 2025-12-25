В Казахстане расшифровали самописцы самолёта AZAL, разбившегося у Актау

Напомним, самолёт Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. Выжили 29 человек, включая девять граждан России. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Падение самолёта попало на камеру. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, в день авиакатастрофы самолёта AZAL российские системы отслеживали три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ в ночное время.