В Казахстане расшифровали самописцы самолёта AZAL, разбившегося у Актау

Следователи в Казахстане добились первого важного результата в расследовании катастрофы самолёта AZAL у Актау — им удалось расшифровать данные бортовых самописцев. Об этом говорится в промежуточном отчёте Министерства транспорта республики.

Как сообщается в документе, были извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры из регистратора полётных данных (FDR), а также выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR). При этом получить информацию с кассеты компьютера техобслуживания не удалось из-за сильного термического воздействия.

Напомним, самолёт Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. Выжили 29 человек, включая девять граждан России. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Падение самолёта попало на камеру. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, в день авиакатастрофы самолёта AZAL российские системы отслеживали три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ в ночное время.

