Службы профилактики проверят на халатность после смерти ребенка в Норильске

Мальчик погиб, но его сестрички выжили. Их состояние стабильное, но требуется лечение и восстановление. Одна из девочек имеет серьезные проблемы со здоровьем, она не разговаривает и не ходит в школу. Анна вела замкнутый образ жизни, не водила детей на улицу и не пускала посторонних в дом.