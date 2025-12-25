Службы профилактики проверят на халатность после смерти ребенка в Норильске

В Норильске мать четверых детей Анна оставила малышей под присмотром 15-летней дочери Нади и уехала к любовнику. Младенец Миша умер от голода, а его сестренки попали в больницу с сильным истощением. В отношении матери и надзорных органов возбуждено уголовное дело, как сообщает «КП-Красноярск».
По словам Нади, мать не научила ее кормить детей, и продуктов было мало. Девочка кормила малышей кашей на воде всего два раза в день, пока сама не заболела.
Мальчик погиб, но его сестрички выжили. Их состояние стабильное, но требуется лечение и восстановление. Одна из девочек имеет серьезные проблемы со здоровьем, она не разговаривает и не ходит в школу. Анна вела замкнутый образ жизни, не водила детей на улицу и не пускала посторонних в дом.
Матери Анне грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено также дело по статье 293 УК РФ «Халатность» против сотрудников органов профилактики. Школа сообщала о пропусках занятий 9-классницей, заменявшей мать. Семья была неблагополучной, но на учет почему-то оказалась не поставлена, а дети были оставлены с матерью.
