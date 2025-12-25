Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Службы профилактики проверят на халатность после смерти ребенка в Норильске

В Норильске возбудили уголовное дело после смерти младенца от голода.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске мать четверых детей Анна оставила малышей под присмотром 15-летней дочери Нади и уехала к любовнику. Младенец Миша умер от голода, а его сестренки попали в больницу с сильным истощением. В отношении матери и надзорных органов возбуждено уголовное дело, как сообщает «КП-Красноярск».

По словам Нади, мать не научила ее кормить детей, и продуктов было мало. Девочка кормила малышей кашей на воде всего два раза в день, пока сама не заболела.

Мальчик погиб, но его сестрички выжили. Их состояние стабильное, но требуется лечение и восстановление. Одна из девочек имеет серьезные проблемы со здоровьем, она не разговаривает и не ходит в школу. Анна вела замкнутый образ жизни, не водила детей на улицу и не пускала посторонних в дом.

Матери Анне грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено также дело по статье 293 УК РФ «Халатность» против сотрудников органов профилактики. Школа сообщала о пропусках занятий 9-классницей, заменявшей мать. Семья была неблагополучной, но на учет почему-то оказалась не поставлена, а дети были оставлены с матерью.

Ранее KP.RU сообщил, что семья с ожирением годами морила дочь голодом, из-за чего 14-летняя девочка весила всего 15 килограммов.