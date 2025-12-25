Ричмонд
Захарова напомнила причину крушения самолета AZAL

Первопричиной авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) стали атаки украинских БПЛА. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Нападения беспилотников ВСУ — первопричина крушения самолета, заявила Захарова.

Первопричиной авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) стали атаки украинских БПЛА. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Я напомню: первопричина катастрофы — это террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Кроме того, она выразила надежду, что в скором времени созданная Казахстаном комиссия завершит расследование авиакатастрофы. После чего всем сторонам удастся совместными усилиями снять все оставшиеся вопросы, связанные с этим трагическим происшествием.

Крушение самолета бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines произошло утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили только 29 человек, из них девять — граждане России. Всего на борту находились 16 россиян. В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин обсудили причины крушения. Об этом сообщал телеканал RT.

