Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.
14 декабря в московских аэропортах Домодедово и Жуковский также вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности рейсов. Позднее эти ограничения сняли.
Всего за минувшую ночь силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 141 украинский беспилотник над российскими регионами. Из них девять — над Московским регионом.