Угрозу атаки БПЛА объявили в Тульской области

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава области.
Ранее сообщалось, что с 21:00 24 декабря до 06:00 25 декабря подразделения ПВО над Тульской областью уничтожили 12 украинских беспилотников. Жертв и повреждений инфраструктуры нет. Власти рекомендовали жителям избегать открытых пространств в связи с сохраняющейся угрозой атак БПЛА.
