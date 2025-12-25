Ричмонд
Угрозу атаки БПЛА объявили в Тульской области

В Тульской области официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее срочное предупреждение сделал в своём Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава области.

Ранее сообщалось, что с 21:00 24 декабря до 06:00 25 декабря подразделения ПВО над Тульской областью уничтожили 12 украинских беспилотников. Жертв и повреждений инфраструктуры нет. Власти рекомендовали жителям избегать открытых пространств в связи с сохраняющейся угрозой атак БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

