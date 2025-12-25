В Рязанской области введён режим беспилотной опасности

«Угроза беспилотной опасности на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее аналогичные предупреждения поступили из Тульской области. А в течение шести часов, с 09:00 до 15:00 мск, российская противовоздушная оборона уничтожила 44 украинских беспилотника. 37 из них были сбиты над Брянской областью, пять — над Ростовской и два — над Белгородской.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше