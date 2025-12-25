Жителя Татарстана будут судить за оформление микрозаймов на курганцев

«Злоумышленник через маркетплейс приобрел сим-карты, после чего использовал абонентские номера для входа в личные кабинеты пользователей на портале “Госуслуги”. Если прежний владелец номера не отвязал его от личного кабинета, молодой человек получал доступ к персональным данным. Используя эти данные, он отправлял от имени потерпевших заявки в микрофинансовые организации», — сообщили в УМВД России по Курганской области.