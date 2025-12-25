Жителя Татарстана будут судить за оформление микрозаймов на курганцев

Курганская полиция пресекла мошенничество с микрозаймами через «Госуслуги».
Полиция Курганской области пресекла деятельность 20-летнего жителя Республики Татарстан, который оформлял микрозаймы от имени жителей нескольких регионов России. От его действий пострадали и курганцы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Злоумышленник через маркетплейс приобрел сим-карты, после чего использовал абонентские номера для входа в личные кабинеты пользователей на портале “Госуслуги”. Если прежний владелец номера не отвязал его от личного кабинета, молодой человек получал доступ к персональным данным. Используя эти данные, он отправлял от имени потерпевших заявки в микрофинансовые организации», — сообщили в УМВД России по Курганской области.
19 заявок на получение микрозаймов были отклонены, но в 20 случаях обвиняемому удалось довести преступный умысел до конца. Фигурант получил доступ к персональным данным жителей Курганской, Псковской, Оренбургской, Курской областей и Красноярского края, похитив около 190 тысяч рублей. Противоправную деятельность пресекли оперуполномоченные отдела по противодействию хищениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция рекомендует при прекращении использования номера обязательно отвязывать его от личного кабинета на «Госуслугах» и других сервисов.
Ранее в Кургане 33-летний местный житель стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками налоговой и службы поддержки «Госуслуг». Под предлогом «взлома» его профиля на портале у мужчины выманили более 1,5 млн рублей, включая средства от продажи автомобиля.