Три аварии и ремонт усугубили пробку на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Движение затруднено из-за ДТП и ремонтных работ, на место направлены дополнительные экипажи ДПС.

Источник: Комсомольская правда

Три ДТП произошло в многокилометровой пробке на федеральной автодороге М-4 «Дон» на севере Ростовской области вечером в четверг, 25 декабря. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Пробка образовалась на 930 километре трассы. На этом участке зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия. В результате авадий никто из людей не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. К настоящему времени все автомобили уже убраны с проезжей части, — проинформировали в региональной Госавтоинспекции.

Ситуацию на дороге осложняют продолжающиеся ремонтные работы. Из-за этого движение транспорта остается сильно затрудненным.

— Для контроля обстановки и обеспечения безопасности на трассу направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы, — добавили в ГАИ.

В Госавтоинспекции призывают водителей к максимальной внимательности. Необходимо соблюдать установленный скоростной режим и все требования временных дорожных знаков. Автомобилистам также рекомендуется по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

Напомним, что ранее полиция уже сообщала о заторе на участке с 947 по 930 километр и предлагала несколько вариантов объезда через Каменск-Шахтинский и другие населенные пункты.

О дальнейших изменениях в дорожной обстановке будет сообщено дополнительно.

