Три аварии и ремонт усугубили пробку на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

— Пробка образовалась на 930 километре трассы. На этом участке зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия. В результате авадий никто из людей не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. К настоящему времени все автомобили уже убраны с проезжей части, — проинформировали в региональной Госавтоинспекции.