В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

«Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — сказано в публикации.
Утром стало известно, что в Тульской области средства ПВО за девять часов отразили массированную атаку украинских дронов, сбив 12 беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, атака продолжалась с вечера 24 декабря до утра 25 декабря. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
