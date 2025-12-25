Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
В ночь с 24 на 25 декабря российские силы ПВО уничтожили 141 вражеский дрон над Брянской, Тульской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Курской и Волгоградской областями, а также над территорией Московского региона, Республик Адыгея и Крым, акваторией Азовского моря.
25 декабря оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил украинскую технику, стоимость которой превосходит стоимость двух немецких армий. По словам генерального директора научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексея Чадаева, украинским военнослужащим не удалось реализовать в Курской области ни одной успешной попытки с массовым применением механизированной военной техники.