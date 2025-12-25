Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве

В ночь с 24 на 25 декабря российские силы ПВО уничтожили 141 вражеский дрон над Брянской, Тульской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Курской и Волгоградской областями, а также над территорией Московского региона, Республик Адыгея и Крым, акваторией Азовского моря.