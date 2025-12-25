Шесть человек осуждены в Ростовской области за жестокий разбой в Шахтах

В Ростовской области суд вынес приговор шести участникам разбойного нападения, троим из которых на момент случившегося не было и 18 лет. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Донскому региону.
— Следствие установило, что преступление произошло 23 июня 2024 года в городе Шахты. Группа лиц, заранее договорившись о своих действиях, напала на 24-летнего местного жителя на улице Садовой. Участники избили мужчину, — объяснили в донском следкоме.
После избиения они похитили личные вещи потерпевшего. Среди украденного были часы, наушники, ювелирные изделия и парфюмерия. Общая стоимость похищенного составила более 20 тысяч рублей.
Совершив преступление, вся группа скрылась с места происшествия. Похищенное имущество они впоследствии разделили между собой.
— Собранные следователями первого отдела по расследованию особо важных дел доказательства были признаны судом достаточными и достоверными. Все шестеро фигурантов признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Особое внимание было уделено роли взрослого участника. Он был признан виновным не только в разбое, но и в вовлечении несовершеннолетних в совершение этого тяжкого преступления.
— Суд назначил реальные сроки лишения свободы пятерым соучастникам. Наказание для них составило от полутора лет до 5 лет и месяца в колонии. Одному суд назначил условное наказание сроком в полтора года с испытательным сроком 3 года.
