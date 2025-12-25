Минобороны: ПВО сбила 48 беспилотников ВСУ за пять часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами за последние пять часов. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
— В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 36. Девять БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два — над Калужской и один — над Курской.
Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве.
Всего за ночь с 24 на 25 декабря российские силы ПВО уничтожили 141 вражеский дрон над Брянской, Тульской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Курской и Волгоградской областями, а также над территорией Московского региона, Республик Адыгея и Крым, акваторией Азовского моря.