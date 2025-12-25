Силы ПВО поразили почти полсотни украинских БПЛА за 5 часов

По информации Минобороны России, 36 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 9 — над Белгородской областью, 2 — над Калужской областью и 1 — над Курской областью.
А ранее российская противовоздушная оборона уничтожила 44 украинских беспилотных летательных аппарата за шесть часов. Большинство дронов — 37 единиц — были сбиты над Брянской областью. Согласно данным Минобороны, с 09:00 до 15:00 по московскому времени ПВО также перехватила 5 БПЛА над Ростовской областью и 2 — над Белгородской.
