Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу МО Грузии Ахалаю задержали по делу о штурме дворца президента

Бывшего министра обвиняют в организации беспорядков 4 октября в Тбилиси.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители задержали Бачану Ахалаю, который занимал должность министра обороны Грузии в период правления экс-президента Михаила Саакашвили, он подозревается в причастности к организации штурма дворца президента 4 октября, сообщил замглавы Службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе.

«Согласно доказательствам, подтверждается личность главного организатора событий 4 октября, следовательно, мы задержали Бачану Ахалая», — сказал он на брифинге.

Маградзе рассказал, что силовики также задержали супругу бывшего министра Ани Надареишвили. Впоследствии ее отпустили, однако делопроизводство в отношении женщины продолжается, отметил он.

Напомним, 4 октября возле президентского дворца в Тбилиси произошли беспорядки. В МВД Грузии сообщили, что при стычках с активистами пострадали 4 сотрудников правоохранительных органов. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что организаторы беспорядков в Тбилиси действовали под контролем иностранных спецслужб.