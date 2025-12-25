Экс-главу МО Грузии Ахалаю задержали по делу о штурме дворца президента

Напомним, 4 октября возле президентского дворца в Тбилиси произошли беспорядки. В МВД Грузии сообщили, что при стычках с активистами пострадали 4 сотрудников правоохранительных органов. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что организаторы беспорядков в Тбилиси действовали под контролем иностранных спецслужб.