Экс-главу МО Грузии Ахалаю задержали по делу о штурме дворца президента

Правоохранители задержали Бачану Ахалаю, который занимал должность министра обороны Грузии в период правления экс-президента Михаила Саакашвили, он подозревается в причастности к организации штурма дворца президента 4 октября, сообщил замглавы Службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе.
«Согласно доказательствам, подтверждается личность главного организатора событий 4 октября, следовательно, мы задержали Бачану Ахалая», — сказал он на брифинге.
Маградзе рассказал, что силовики также задержали супругу бывшего министра Ани Надареишвили. Впоследствии ее отпустили, однако делопроизводство в отношении женщины продолжается, отметил он.
Напомним, 4 октября возле президентского дворца в Тбилиси произошли беспорядки. В МВД Грузии сообщили, что при стычках с активистами пострадали 4 сотрудников правоохранительных органов. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что организаторы беспорядков в Тбилиси действовали под контролем иностранных спецслужб.