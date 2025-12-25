Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ингушетии школьники устроили ДТП на двух автомобилях

НАЛЬЧИК, 25 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП в Ингушетии с участием двух автомобилей, которыми управляли подростки, их родителей привлекли к административной ответственности, сообщило региональное МВД.

Источник: © РИА Новости

По информации министерства, вечером 24 декабря на автодороге Зязиков-Юрт — Гарогорск произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и Mercedes-Benz.

«Следственно-оперативная группа МО МВД России “Малгобекский” установила, что девятиклассник, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz 212, за рулем которого находился его сверстник. В результате ДТП водитель ВАЗ- 2110 и два его пассажира-подростка, а также несовершеннолетняя пассажирка иномарки доставлены в Малгобекскую ЦРБ с различными травмами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после оказания медицинской помощи все пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

«Матери несовершеннолетних водителей привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и ч.3 ст. 12.7 (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством) КоАП РФ», — добавили в МВД.