В Ингушетии школьники устроили ДТП на двух автомобилях

По информации министерства, вечером 24 декабря на автодороге Зязиков-Юрт — Гарогорск произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и Mercedes-Benz.
«Следственно-оперативная группа МО МВД России “Малгобекский” установила, что девятиклассник, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz 212, за рулем которого находился его сверстник. В результате ДТП водитель ВАЗ- 2110 и два его пассажира-подростка, а также несовершеннолетняя пассажирка иномарки доставлены в Малгобекскую ЦРБ с различными травмами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после оказания медицинской помощи все пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
«Матери несовершеннолетних водителей привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и ч.3 ст. 12.7 (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством) КоАП РФ», — добавили в МВД.