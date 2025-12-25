В Ингушетии школьники устроили ДТП на двух автомобилях

«Следственно-оперативная группа МО МВД России “Малгобекский” установила, что девятиклассник, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz 212, за рулем которого находился его сверстник. В результате ДТП водитель ВАЗ- 2110 и два его пассажира-подростка, а также несовершеннолетняя пассажирка иномарки доставлены в Малгобекскую ЦРБ с различными травмами», — говорится в сообщении.