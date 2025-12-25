Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области

Предварительная причина трагедии — нарушение правил эксплуатации печи на дровах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за предположительно неисправной печи в пожаре погиб 70-летний мужчина. По информации Главного управления МЧС по Донскому региону, трагедия произошла в среду, 24 декабря.

Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Вороново Целинского района на улице Школьной. Там произошло возгорание в частном жилом доме.

— Площадь пожара составила 64 квадратных метра. На место выехали шесть специалистов. Они использовали для тушения две автоцистерны, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

В процессе ликвидации огня спасатели обнаружили тело хозяина дома. Погибшим оказался 70-летний мужчина.

Предварительная версия причины трагедии названа дознавателями МЧС. Ею стало нарушение установленных правил при использовании печи, работающей на твердом топливе, например, на дровах.

В связи с произошедшим ведомство напоминает жителям правила безопасности.

— Необходимо регулярно проверять тягу в печи и герметичность всей системы. Важно установить искрогаситель и своевременно прочищать дымоход от сажи. Для топки следует использовать только хорошо просушенные дрова.

Спасатели подчеркивают: ответственность за безопасность в доме лежит в первую очередь на его жильцах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Сотрудник МЧС пострадал при пожаре после воздушной атаки в Новошахтинске.