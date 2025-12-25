Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области

В Ростовской области из-за предположительно неисправной печи в пожаре погиб 70-летний мужчина. По информации Главного управления МЧС по Донскому региону, трагедия произошла в среду, 24 декабря.
Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Вороново Целинского района на улице Школьной. Там произошло возгорание в частном жилом доме.
— Площадь пожара составила 64 квадратных метра. На место выехали шесть специалистов. Они использовали для тушения две автоцистерны, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
В процессе ликвидации огня спасатели обнаружили тело хозяина дома. Погибшим оказался 70-летний мужчина.
Предварительная версия причины трагедии названа дознавателями МЧС. Ею стало нарушение установленных правил при использовании печи, работающей на твердом топливе, например, на дровах.
В связи с произошедшим ведомство напоминает жителям правила безопасности.
— Необходимо регулярно проверять тягу в печи и герметичность всей системы. Важно установить искрогаситель и своевременно прочищать дымоход от сажи. Для топки следует использовать только хорошо просушенные дрова.
Спасатели подчеркивают: ответственность за безопасность в доме лежит в первую очередь на его жильцах.
