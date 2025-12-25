Безруков потребовал выплатить 250 тысяч рублей за выпуск масок с его лицом

По данным журналистов, Безруков впервые увидел карнавальные маски со своим лицом в начале года. В первый раз он приобрел их в марте, а во второй — в августе. Поскольку актер не давал согласие на использование своей фотографии, его представители направили жалобу продавцу Кристине и, не дождавшись ответа, обратились в суд с требованием компенсировать моральный ущерб.