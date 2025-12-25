Безруков потребовал выплатить 250 тысяч рублей за выпуск масок с его лицом

Народный артист России Сергей Безруков потребовал выплатить ему 250 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, связанной с выпуском тканевых масок с его лицом без его согласия. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил Shot.
По данным журналистов, Безруков впервые увидел карнавальные маски со своим лицом в начале года. В первый раз он приобрел их в марте, а во второй — в августе. Поскольку актер не давал согласие на использование своей фотографии, его представители направили жалобу продавцу Кристине и, не дождавшись ответа, обратились в суд с требованием компенсировать моральный ущерб.
— Бизнесвумен посчитала такую сумму несправедливой. По ее словам, маски с Безруковым (произвели — прим. «ВМ») случайно — на заводе «что-то перепутали». Как заявила продавец, товар уже сняли с продажи. А Безрукову предложили выплатить роялти в 10 процентов от продаж или отправить деньги на благотворительность. Но Сергей не согласен, — говорится в публикации.
Маски принесли на судебное заседание по делу, где портретная экспертиза установила, что на них присутствует незаконно напечатанная фотография актера, передает Telegram-канал.
Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы из-за продажи карнавальных масок с его лицом на маркетплейсах 24 ноября. Помимо взыскания морального вреда, артист попросил суд запретить предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в Сети.