Неизвестный набросился на прохожую в московском парке Измайлово

Неизвестный мужчина набросился на прохожую в столичном парке Измайлово. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
— Со слов пострадавшей, она шла по парку в вечернее время, когда услышала, что кто-то за ней гонится. Женщина начала убегать, однако злоумышленник оказался быстрее и напрыгнул на жертву прямо со спины, повалив ее, — говорится в публикации.
Отбиться от нападавшего женщине помог прохожий. Злоумышленник попытался убежать, но мужчина смог догнать его, повалить на землю и удержать до прибытия полицейских. Мотивы напавшего пока неизвестны.
За два дня до этого пассажир столичного метро избил юношу в вагоне поезда на станции «Рижская», мужчина несколько раз ударил 19-летнего молодого человека по лицу. Причиной конфликта стало громкое общение молодого пассажира с приятелем.