Неизвестный набросился на прохожую в московском парке Измайлово

— Со слов пострадавшей, она шла по парку в вечернее время, когда услышала, что кто-то за ней гонится. Женщина начала убегать, однако злоумышленник оказался быстрее и напрыгнул на жертву прямо со спины, повалив ее, — говорится в публикации.