Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимка заплатила косметологу за губы бантиком, а получила кровавый кошмар с синяками

Желание измениться к празднику привело к серьёзным осложнениям у жительницы Уфы. 29-летняя Валерия обратилась в клинику «Анатомия» для коррекции губ, но вместо красоты получила сильнейшие гематомы.

Источник: Life.ru

По данным SHOT, после инъекции гиалуроновой кислоты на следующее утро у девушки губы сильно опухли, болели и кровоточили. Врач диагностировал повреждение сосудов во время процедуры. Клиника вернула стоимость услуги в 12 тысяч рублей, однако пострадавшая потребовала компенсацию в 45 тысяч на лечение. По словам Валерии, в клинике ей отказали и обвинили в вымогательстве.

В итоге девушка написала заявление в прокуратуру и теперь готовит иск в суд.

Ранее в Сети завирусилось видео, как девушке колют ботокс в машине, но косметолог призвала никогда так не делать. Специалисты выделили два основных риска. Первый — непосредственное инфицирование клиента из-за нарушения гигиенических правил. Второй — угроза для окружающих, связанная с неправильной утилизацией использованных игл, которые могут стать причиной травм и передачи инфекций.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.