Уфимка заплатила косметологу за губы бантиком, а получила кровавый кошмар с синяками

По данным SHOT, после инъекции гиалуроновой кислоты на следующее утро у девушки губы сильно опухли, болели и кровоточили. Врач диагностировал повреждение сосудов во время процедуры. Клиника вернула стоимость услуги в 12 тысяч рублей, однако пострадавшая потребовала компенсацию в 45 тысяч на лечение. По словам Валерии, в клинике ей отказали и обвинили в вымогательстве.
В итоге девушка написала заявление в прокуратуру и теперь готовит иск в суд.
Ранее в Сети завирусилось видео, как девушке колют ботокс в машине, но косметолог призвала никогда так не делать. Специалисты выделили два основных риска. Первый — непосредственное инфицирование клиента из-за нарушения гигиенических правил. Второй — угроза для окружающих, связанная с неправильной утилизацией использованных игл, которые могут стать причиной травм и передачи инфекций.
