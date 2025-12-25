Уфимка заплатила косметологу за губы бантиком, а получила кровавый кошмар с синяками

По данным SHOT, после инъекции гиалуроновой кислоты на следующее утро у девушки губы сильно опухли, болели и кровоточили. Врач диагностировал повреждение сосудов во время процедуры. Клиника вернула стоимость услуги в 12 тысяч рублей, однако пострадавшая потребовала компенсацию в 45 тысяч на лечение. По словам Валерии, в клинике ей отказали и обвинили в вымогательстве.