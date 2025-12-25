Гладков назвал тяжелой обстановку в приграничных районах Белгородской области

Обстановка в приграничных районах Белгородской области остается крайне тяжелой. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой, — сказал Гладков.
С 11 апреля 2022 года в Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на границе с Украиной. Протяженность границы составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года там введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа в регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера, передает РИА Новости.
23 декабря глава региона сообщил, что в районе села Грушевка Волоконовского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю с четырьмя мужчинами внутри. Трое из них погибли на месте.
15 декабря Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В тот день было зафиксировано от пяти до шести взрывов. В результате атаки в одном из районов города образовалось сильное задымление. Обошлось без жертв.