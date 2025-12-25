Гладков назвал тяжелой обстановку в приграничных районах Белгородской области

С 11 апреля 2022 года в Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на границе с Украиной. Протяженность границы составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года там введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа в регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера, передает РИА Новости.