Дмитрий Песков назвал обращение украинского лидера озлобленным и малоадекватным.
Российские власти опровергли слухи об отступлении из города Купянск, подтвердив его контроль. Это заявление контрастирует с сообщением официального Киева о потере другого населенного пункта — Северска. В течение дня также поступили сообщения о новых территориальных успехах российских войск и оценках их оперативных перспектив. В Кремле прокомментировали последнее выступление украинского руководства, а в Минобороны сообщили о рекордных суточных потерях ВСУ и работе средств ПВО. Кроме того, стали известны сроки поступления на фронт новых российских беспилотных систем. Подробнее — в материале URA.RU.
В Госдуме заявили о контроле Купянска.
Купянск находится под контролем российской армии, а слухи об отступлении являются ложными. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он добавил что город находится под контролем российской армии, а украинские флаги там не развеваются. Распространяемая информация названа ложной и нацеленной на создание паники. Ранее официальный Киев признал потерю контроля над Северском в Донецкой Народной Республике. В Генштабе ВСУ сообщили об отводе подразделений для сохранения боеспособности.
ВС РФ освободили Свято-Покровское в ДНР.
Подразделения Южной группировки войск РФ освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР, пишет ТАСС. Данную информацию подтвердило Министерство обороны РФ, отметив, что успех был достигнут в результате решительных действий военнослужащих.
Российские войска начали продвижение к Славянску.
Освобождение населенного пункта Свято-Покровское открывает российским подразделениям оперативный простор для продвижения в направлении Славянска. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, взятие этого пункта закрепляет успех на юго-западном направлении от Северска. Его слова передает ТАСС. Эксперт отметил, что на пути к следующему крупному населенному пункту — Рай-Александровке — отсутствуют серьезные украинские укрепления, что может способствовать быстрому наступлению. Официальное сообщение об освобождении Свято-Покровского силами Южной группировки войск Министерство обороны РФ опубликовало 25 декабря.
Песков назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рождественское видеообращение Владимира Зеленского, оценив его как странное. Он заявил, что украинский лидер предстал в нем некультурным, озлобленным и малоадекватным человеком, что вызывает сомнения в его способности принимать взвешенные решения по урегулированию конфликта.
Данную оценку Песков дал в ответ на вопрос журналистов о реакции Кремля на это поздравление. На вопрос о знакомстве с американским мирным планом пресс-секретарь ответил, что Москва в настоящее время занимается изучением доклада спецпредставителя президента по итогам переговоров в США.
Новые российские морские дроны поступят на фронт.
Российские разработчики готовят к применению в зоне спецоперации новые надводные и подводные беспилотные комплексы. Их первые образцы, как заявил гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, начнут поступать на фронт уже в 2026 году. Параллельно специалисты центра разрабатывают и новые беспилотные летательные аппараты с увеличенной дальностью. Эти дроны предназначены для поражения целей в глубине оперативного построения противника.
Средства ПВО сбили за сутки 472 беспилотника противника.
Средства ПВО России за последние сутки сбили 472 БПЛА самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Их информацию передает ТАСС. Также за этот период были уничтожены шесть управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Ведомство регулярно публикует сводки о ходе специальной военной операции, включая общую статистику потерь противника с ее начала.
ВСУ потеряли за сутки около 1445 солдат.
Согласно сводке Минобороны России, подразделения ВСУ за прошедшие сутки потеряли в зоне спецоперации порядка 1445 человек, пишет ТАСС. Наибольшие потери, согласно отчету, пришлись на зону ответственности группировки «Центр» — более 445 военнослужащих, в то время как в других направлениях потери варьировались от 65 до 445 человек в каждой из оперативных группировок войск.