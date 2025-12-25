В Госдуме опровергли отступление из Купянска, а Киев признал потерю Северска: главное об СВО за 25 декабря

Российские власти опровергли слухи об отступлении из города Купянск, подтвердив его контроль. Это заявление контрастирует с сообщением официального Киева о потере другого населенного пункта — Северска. В течение дня также поступили сообщения о новых территориальных успехах российских войск и оценках их оперативных перспектив. В Кремле прокомментировали последнее выступление украинского руководства, а в Минобороны сообщили о рекордных суточных потерях ВСУ и работе средств ПВО. Кроме того, стали известны сроки поступления на фронт новых российских беспилотных систем. Подробнее — в материале URA.RU.