Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме опровергли отступление из Купянска, а Киев признал потерю Северска: главное об СВО за 25 декабря

Российские власти опровергли слухи об отступлении из города Купянск, подтвердив его контроль. Это заявление контрастирует с сообщением официального Киева о потере другого населенного пункта — Северска. В течение дня также поступили сообщения о новых территориальных успехах российских войск и оценках их оперативных перспектив. В Кремле прокомментировали последнее выступление украинского руководства, а в Минобороны сообщили о рекордных суточных потерях ВСУ и работе средств ПВО. Кроме того, стали известны сроки поступления на фронт новых российских беспилотных систем. Подробнее — в материале URA.RU.

Дмитрий Песков назвал обращение украинского лидера озлобленным и малоадекватным.

Российские власти опровергли слухи об отступлении из города Купянск, подтвердив его контроль. Это заявление контрастирует с сообщением официального Киева о потере другого населенного пункта — Северска. В течение дня также поступили сообщения о новых территориальных успехах российских войск и оценках их оперативных перспектив. В Кремле прокомментировали последнее выступление украинского руководства, а в Минобороны сообщили о рекордных суточных потерях ВСУ и работе средств ПВО. Кроме того, стали известны сроки поступления на фронт новых российских беспилотных систем. Подробнее — в материале URA.RU.

В Госдуме заявили о контроле Купянска.

Купянск находится под контролем российской армии, а слухи об отступлении являются ложными. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он добавил что город находится под контролем российской армии, а украинские флаги там не развеваются. Распространяемая информация названа ложной и нацеленной на создание паники. Ранее официальный Киев признал потерю контроля над Северском в Донецкой Народной Республике. В Генштабе ВСУ сообщили об отводе подразделений для сохранения боеспособности.

ВС РФ освободили Свято-Покровское в ДНР.

Подразделения Южной группировки войск РФ освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР, пишет ТАСС. Данную информацию подтвердило Министерство обороны РФ, отметив, что успех был достигнут в результате решительных действий военнослужащих.

Российские войска начали продвижение к Славянску.

ВС РФ в результате решительных действий взяли под контроль Свято-Покровское.

Освобождение населенного пункта Свято-Покровское открывает российским подразделениям оперативный простор для продвижения в направлении Славянска. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, взятие этого пункта закрепляет успех на юго-западном направлении от Северска. Его слова передает ТАСС. Эксперт отметил, что на пути к следующему крупному населенному пункту — Рай-Александровке — отсутствуют серьезные украинские укрепления, что может способствовать быстрому наступлению. Официальное сообщение об освобождении Свято-Покровского силами Южной группировки войск Министерство обороны РФ опубликовало 25 декабря.

Песков назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным.

Песков раскритиковал рождественское обращение Зеленского, назвав его некультурным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рождественское видеообращение Владимира Зеленского, оценив его как странное. Он заявил, что украинский лидер предстал в нем некультурным, озлобленным и малоадекватным человеком, что вызывает сомнения в его способности принимать взвешенные решения по урегулированию конфликта.

Данную оценку Песков дал в ответ на вопрос журналистов о реакции Кремля на это поздравление. На вопрос о знакомстве с американским мирным планом пресс-секретарь ответил, что Москва в настоящее время занимается изучением доклада спецпредставителя президента по итогам переговоров в США.

Новые российские морские дроны поступят на фронт.

Первые образцы морских беспилотных комплексов поступят на фронт в 2026 году.

Российские разработчики готовят к применению в зоне спецоперации новые надводные и подводные беспилотные комплексы. Их первые образцы, как заявил гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, начнут поступать на фронт уже в 2026 году. Параллельно специалисты центра разрабатывают и новые беспилотные летательные аппараты с увеличенной дальностью. Эти дроны предназначены для поражения целей в глубине оперативного построения противника.

Средства ПВО сбили за сутки 472 беспилотника противника.

Российские ПВО за сутки уничтожили 472 беспилотника, а также боеприпасы HIMARS.

Средства ПВО России за последние сутки сбили 472 БПЛА самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Их информацию передает ТАСС. Также за этот период были уничтожены шесть управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Ведомство регулярно публикует сводки о ходе специальной военной операции, включая общую статистику потерь противника с ее начала.

ВСУ потеряли за сутки около 1445 солдат.

Согласно сводке Минобороны России, подразделения ВСУ за прошедшие сутки потеряли в зоне спецоперации порядка 1445 человек, пишет ТАСС. Наибольшие потери, согласно отчету, пришлись на зону ответственности группировки «Центр» — более 445 военнослужащих, в то время как в других направлениях потери варьировались от 65 до 445 человек в каждой из оперативных группировок войск.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше