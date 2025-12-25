В Ростове задержали женщину, потратившую десять тысяч рублей с найденной карты

— Она не стала пытаться вернуть карту законному владельцу. Вместо этого подозреваемая решила ею воспользоваться. В течение некоторого времени она совершала покупки в различных магазинах Ростова. С помощью чужой карты женщина приобретала продукты питания, табачные изделия и лекарственные препараты. Общий ущерб, который она причинила владелице карты, составил около десяти тысяч рублей.