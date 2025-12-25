В Ростове задержали женщину, потратившую десять тысяч рублей с найденной карты

В Ростове-на-Дону задержали женщину, которая потратила деньги с найденной чужой банковской карты. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Донскому региону.
— Поводом для расследования стало заявление местной жительницы. Она обратилась в отдел полиции № 1 с сообщением о краже. Неизвестные списали денежные средства с ее банковской карты, — рассказали в донском главке.
В ходе оперативной работы сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя жительница Ростова.
Следствие выяснило обстоятельства произошедшего. Женщина случайно нашла банковскую карту на улице. Это случилось рядом с одним из городских торговых центров.
— Она не стала пытаться вернуть карту законному владельцу. Вместо этого подозреваемая решила ею воспользоваться. В течение некоторого времени она совершала покупки в различных магазинах Ростова. С помощью чужой карты женщина приобретала продукты питания, табачные изделия и лекарственные препараты. Общий ущерб, который она причинила владелице карты, составил около десяти тысяч рублей.
На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело. Ему дана квалификация по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража с банковского счета».
В отношении задержанной избрана мера пресечения. Ей запрещено совершать определенные действия до окончания следствия.
