Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологде женщина и ребенок погибли в ДТП

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Женщина и ее 16-летняя дочь погибли в автомобильной аварии с грузовиком в Вологде. Женщина допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня 19:45 [мск] в Вологде на улице Чернышевского у дома 133 произошло ДТП. По предварительной информации, женщина 1984 года рождения, управляя автомашиной Renault, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Volvo, за рулем которого находился водитель 1978 года рождения. В результате ДТП водитель Renault и ее дочь 2009 года рождения погибли», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.