В Вологде женщина и ребенок погибли в ДТП

«Сегодня 19:45 [мск] в Вологде на улице Чернышевского у дома 133 произошло ДТП. По предварительной информации, женщина 1984 года рождения, управляя автомашиной Renault, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Volvo, за рулем которого находился водитель 1978 года рождения. В результате ДТП водитель Renault и ее дочь 2009 года рождения погибли», — говорится в сообщении.