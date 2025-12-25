СК через 20 лет доказал вину матери в убийстве младенца под Ярославлем

Следователям спустя 20 лет удалось доказать, что жительница города Тутаев убила своего ребенка, выбросив его из окна, суд назначил ей 10 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СУ СК по Ярославской области.
Сообщается, что 61-летнюю женщину признали виновной в убийстве человека, который заведомо находился в беспомощном состоянии (п. «в» части 2 статьи 105 УК РФ).
По версии следствия в июне 2002 года женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, раздражал долгий плач сына. Следователи полагают, что она перебросила месячного ребенка через оконный проем лоджии в своей квартире, он от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего правоохранителям удалось установить лишь в 2025 году.
В результате женщину признали виновной, суд назначил ей 10 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил, рассказали в ведомстве.
