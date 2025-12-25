СК через 20 лет доказал вину матери в убийстве младенца под Ярославлем

По версии следствия в июне 2002 года женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, раздражал долгий плач сына. Следователи полагают, что она перебросила месячного ребенка через оконный проем лоджии в своей квартире, он от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего правоохранителям удалось установить лишь в 2025 году.