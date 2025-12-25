Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК через 20 лет доказал вину матери в убийстве младенца под Ярославлем

Женщина получила 10 лет лишения свободы за убийство месячного сына.

Источник: Аргументы и факты

Следователям спустя 20 лет удалось доказать, что жительница города Тутаев убила своего ребенка, выбросив его из окна, суд назначил ей 10 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СУ СК по Ярославской области.

Сообщается, что 61-летнюю женщину признали виновной в убийстве человека, который заведомо находился в беспомощном состоянии (п. «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия в июне 2002 года женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, раздражал долгий плач сына. Следователи полагают, что она перебросила месячного ребенка через оконный проем лоджии в своей квартире, он от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего правоохранителям удалось установить лишь в 2025 году.

В результате женщину признали виновной, суд назначил ей 10 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах завершено расследование уголовного дела против иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве своей пятимесячной дочери, дело передано в суд.