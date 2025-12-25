Российская ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников за пять часов

Средства противовоздушной обороны России за пять часов перехватили и сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов в четырёх регионах. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Большинство из дронов было уничтожено над Брянской областью.
С 15:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО нейтрализовали 48 беспилотников, среди которых 36 были сбиты над Брянской областью, девять — над Белгородской областью, два — над Калужской областью и один — над Курской областью.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны смогли предотвратить атаку украинского беспилотника на объекты в столице.