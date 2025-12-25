Ричмонд
Российская ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников за пять часов

Системы ПВО за 5 часов уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов в четырёх регионах РФ.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны России за пять часов перехватили и сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов в четырёх регионах. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Большинство из дронов было уничтожено над Брянской областью.

С 15:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО нейтрализовали 48 беспилотников, среди которых 36 были сбиты над Брянской областью, девять — над Белгородской областью, два — над Калужской областью и один — над Курской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны смогли предотвратить атаку украинского беспилотника на объекты в столице.

