Еще в двух пермских округах продлили выплаты контракникам из зоны СВО

«В обоих муниципальных образованиях разовые выплаты будут осуществляться до конца 2026 года. Размер поддержки в Кунгурском округе установлен на уровне 150 тысяч рублей, в Октябрьском округе — 100 тысяч рублей», — со ссылкой на депутатские решения передает telegram-канал «На местах». Получателями средств могут стать как граждане РФ, так и иностранцы. Финансирование осуществляется за счет средств резервных фондов местных администраций.