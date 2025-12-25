Еще в двух пермских округах продлили выплаты контракникам из зоны СВО

Размер выплаты устанавливает муниципалитет.
В Кунгурском и Октябрьском округах Прикамья продлили выплаты бойцам, которые заключают контракты с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО. Соответствующие решения были приняты на заседаниях местных дум.
«В обоих муниципальных образованиях разовые выплаты будут осуществляться до конца 2026 года. Размер поддержки в Кунгурском округе установлен на уровне 150 тысяч рублей, в Октябрьском округе — 100 тысяч рублей», — со ссылкой на депутатские решения передает telegram-канал «На местах». Получателями средств могут стать как граждане РФ, так и иностранцы. Финансирование осуществляется за счет средств резервных фондов местных администраций.
Ранее Косинский округ продлил срок действия программы единовременных выплат для контрактников. До этого Куединский округ утвердил денежное вознаграждение для людей, способствующих заключению контрактов на прохождение военной службы в зоне проведения спецоперации. По данным краевого минтербеза, в регионе ежедневно более 20 человек подписывают соглашение с Минобороны и отправляются на передовую.