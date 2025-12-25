В Днепропетровске произошел взрыв

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Волынской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
