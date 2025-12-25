Мирный житель ранен при атаке ВСУ на «газель» в Белгородской области

«В Шебекинском округе в городе Шебекино дрон атаковал’газель». Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ", — написал штаб.
После оказания первой помощи пострадавшего собираются перевести в городскую больницу № 2 Белгорода. Второй дрон повредил технику в селе Белянка. На территории сельхозпредприятия от удара пострадали «КамАЗ» и ещё один грузовик.
Ранее, 25 декабря, с 15:00 до 20:00 по московскому времени российские силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА самолётного типа. Из них 36 сбили над Брянской областью, 9 — над Белгородской.
