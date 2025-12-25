Ричмонд
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, ранили мирного жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Шесть муниципалитетов нашей области подверглись ударам ВСУ. Ранен один мирный житель», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Гладков написал, что в Шебекино дрон атаковал «Газель», мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями бригада «скорой» доставила в Шебекинскую ЦРБ.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.