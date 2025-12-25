В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Там не уточнили конкретную причину ограничений и их сроки, лишь отметив, что они носят временный характер. Такие меры, как правило, вводятся в связи с неблагоприятными метеоусловиями, проведением технических работ или другими факторами, угрожающими безопасности воздушного движения. Аэропорт обслуживает рейсы по ряду внутренних направлений.