В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Там не уточнили конкретную причину ограничений и их сроки, лишь отметив, что они носят временный характер. Такие меры, как правило, вводятся в связи с неблагоприятными метеоусловиями, проведением технических работ или другими факторами, угрожающими безопасности воздушного движения. Аэропорт обслуживает рейсы по ряду внутренних направлений.
Ранее аналогичные ограничительные меры вводились и в других аэропортах. Работа подмосковного аэропорта Жуковский и калужского аэропорта Грабцево временно ограничена. Как сообщили в Росавиации, введён запрет на приём и выпуск воздушных судов, что необходимо для обеспечения безопасности полётов.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.