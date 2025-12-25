Ричмонд
В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Как сообщила в Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

Там не уточнили конкретную причину ограничений и их сроки, лишь отметив, что они носят временный характер. Такие меры, как правило, вводятся в связи с неблагоприятными метеоусловиями, проведением технических работ или другими факторами, угрожающими безопасности воздушного движения. Аэропорт обслуживает рейсы по ряду внутренних направлений.

Ранее аналогичные ограничительные меры вводились и в других аэропортах. Работа подмосковного аэропорта Жуковский и калужского аэропорта Грабцево временно ограничена. Как сообщили в Росавиации, введён запрет на приём и выпуск воздушных судов, что необходимо для обеспечения безопасности полётов.

