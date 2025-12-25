В Техасе угонщики пытались украсть банкомат из магазина и потеряли его

Как сообщили местные власти, один из подозреваемых разбил витрину, закрепил металлический трос на банкомате, после чего второй начал движение. Банкомат вылетел через окно, повредив магазин, но во время бегства сорвался с троса и был обнаружен брошенным на дороге.