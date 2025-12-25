В Техасе угонщики пытались украсть банкомат из магазина и потеряли его

В американском штате Техас злоумышленники попытались украсть банкомат из магазина с помощью угнанного автомобиля, однако потеряли его по дороге.
Как сообщили местные власти, один из подозреваемых разбил витрину, закрепил металлический трос на банкомате, после чего второй начал движение. Банкомат вылетел через окно, повредив магазин, но во время бегства сорвался с троса и был обнаружен брошенным на дороге.
Полиция разыскивает подозреваемых, которые могли скрыться пешком или пересесть в другой автомобиль.
Ранее в Техасе произошло ещё одно происшествие. В районе города Галвестон при заходе на посадку потерпел крушение самолёт King Air военно-морских сил Мексики, выполнявший гуманитарную медицинскую миссию. В результате катастрофы погибли пять человек, двое выжили, судьба ещё одного находившегося на борту остаётся неизвестной. По данным мексиканских ВМС, на борту находились военные и гражданские лица, поисковые работы продолжаются.