Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам в Белгородской области

ВСУ нанесли удары по шести муниципальным образованиям в Белгородской области, в результате чего один мирный житель был ранен.

Источник: Аргументы и факты

Украинские вооруженные силы атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области, в результате чего один мирный житель получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Так, в Шебекино дрон атаковал автомобиль «Газель», в результате чего мужчина получил баротравму и множественные осколочные ранения.

Пострадавший был госпитализирован в Шебекинскую центральную районную больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что за пять часов российские системы ПВО уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов Украины в четырёх регионах страны.