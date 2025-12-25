ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам в Белгородской области

Украинские вооруженные силы атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области, в результате чего один мирный житель получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Так, в Шебекино дрон атаковал автомобиль «Газель», в результате чего мужчина получил баротравму и множественные осколочные ранения.
Пострадавший был госпитализирован в Шебекинскую центральную районную больницу бригадой скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что за пять часов российские системы ПВО уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов Украины в четырёх регионах страны.