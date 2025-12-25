Подростки из Судака похитили 1,4 млн рублей у пенсионерки и обманули мошенников

В Крыму раскрыли преступление, в котором замешаны несовершеннолетние. Трое подростков, работавшие курьерами у телефонных мошенников, обманули и пенсионерку, и своих нанимателей, похитив 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым» со ссылкой на пресс-службу МВД региона.
Как уточняет издание, в середине декабря в полицию обратилась 72-летняя жительница Судака. Она сообщила о хищении крупной суммы денег — 1,4 млн рублей. По данным следствия, женщина стала жертвой классической схемы «родственник попал в беду». Поверив злоумышленникам, она собрала и передала деньги курьерам. Осознание обмана пришло только после разговора с настоящими родными.
В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось выйти на след преступников. Ими оказались три местных подростка в возрасте 15, 16 и 17 лет, все — учащиеся одного из судакских колледжей. Юноши совмещали учебу с необычным «заработком» — работой курьерами у аферистов, обманывающих людей по телефону. Однако в этот раз они решили обмануть и своих нанимателей.
Получив от пенсионерки сумку с деньгами, подростки не передали ее организаторам схемы, а присвоили себе.
— В течение двух недель они покупали на похищенные деньги продукты питания, гаджеты и бытовую технику, потратив всю украденную сумму, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители задержали молодых людей и изъяли купленное ими имущество. Его общая стоимость оценивается примерно в один миллион рублей. Все изъятое будет направлено на возмещение ущерба пострадавшей пенсионерке. Собранные материалы по факту мошенничества переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.
