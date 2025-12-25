Подростки из Судака похитили 1,4 млн рублей у пенсионерки и обманули мошенников

В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось выйти на след преступников. Ими оказались три местных подростка в возрасте 15, 16 и 17 лет, все — учащиеся одного из судакских колледжей. Юноши совмещали учебу с необычным «заработком» — работой курьерами у аферистов, обманывающих людей по телефону. Однако в этот раз они решили обмануть и своих нанимателей.