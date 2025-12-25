Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У острова Хоккайдо зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в море, примерно в 111 километрах от города Хатинохе с населением почти 240 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на значительной глубине — около 62 километров.

На данный момент информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.

Ранее Life.ru рассказывал, что у побережья префектуры Аомори на северо-востоке Японии произошло довольно мощное землетрясение магнитудой 6,7. Власти также предупредили население об угрозе цунами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.