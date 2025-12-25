У острова Хоккайдо зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Эпицентр стихии находился в море, примерно в 111 километрах от города Хатинохе с населением почти 240 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на значительной глубине — около 62 километров.
На данный момент информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.
Ранее Life.ru рассказывал, что у побережья префектуры Аомори на северо-востоке Японии произошло довольно мощное землетрясение магнитудой 6,7. Власти также предупредили население об угрозе цунами.
