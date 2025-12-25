Ричмонд
Жителя Саранска осудили за татуировку с нацистской символикой

В Мордовии мужчину отправили на исправительные работы из-за татуировки с нацистским символом.

Источник: Аргументы и факты

В Мордовии мужчину приговорили к исправительным работам за нацистскую татуировку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Поводом для задержания жителя Саранска стал тот факт, что он, будучи привлечённым Ленинским районным судом к административной ответственности за публикацию изображений и рисунков нацистской свастики, вновь разместил в Интернете аналогичное фото экстремистского характера.

При задержании правонарушителя, сотрудники полиции обнаружили на его правой руке татуировку, представляющую собой эзотерический и оккультный символ, который запрещен к пропаганде и публичному демонстрированию. Этот символ широко использовался в германском неоязычестве и нацистском мистицизме.

Кроме того, в шкафчике на его рабочем месте были найдены предметы с символикой, схожей с нацистской, а также в квартире мужчины была изъята литература, запрещенная в России.

Ранее сообщалось, что суд в Тульской области назначил жителю региона год и четыре месяца принудительных работ за повторную демонстрацию нацистских татуировок.