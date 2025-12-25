У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Подземные толчки зафиксировали в 16:17 по времени UTC (26 декабря в 01:17 по местному времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров. Эпицентр располагался в 115 километрах от города Хатинохе, где проживают около 239 тысяч человек.