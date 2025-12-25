Ричмонд
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Японии произошло землетрясение, эпицентр которого располагался в 115 километрах от города Хатинохе, где проживают около 239 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6, сказано на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали в 16:17 по времени UTC (26 декабря в 01:17 по местному времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров. Эпицентр располагался в 115 километрах от города Хатинохе, где проживают около 239 тысяч человек.

Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что у побережья японской префектуры Аомори зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4. Очаг располагался на глубине 55 километров.