У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6, сказано на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки зафиксировали в 16:17 по времени UTC (26 декабря в 01:17 по местному времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров. Эпицентр располагался в 115 километрах от города Хатинохе, где проживают около 239 тысяч человек.
Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.
Ранее, 21 декабря, сообщалось, что у побережья японской префектуры Аомори зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4. Очаг располагался на глубине 55 километров.