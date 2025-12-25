В Екатеринбурге супруги инсценировали угон автомобиля ради страховки

В Екатеринбурге суд вынес приговор супругам, которые попытались незаконно получить страховую выплату, инсценировав угон автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Инцидент произошёл летом 2024 года. Женщина застраховала автомобиль Volkswagen Passat на сумму 2,14 млн рублей, после чего вместе с мужем спрятала машину в гараже знакомого и заявила о её похищении. Затем она обратилась в страховую компанию за компенсацией.
В страховой организации усомнились в обстоятельствах угона. В ходе проверки выяснилось, что преступление было инсценировано, после чего по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Во время судебного разбирательства супруги свою вину не признали. Чкаловский районный суд признал женщину виновной в покушении на мошенничество в сфере страхования и назначил ей полтора года лишения свободы условно. Её мужа признали виновным в покушении на мошенничество и даче заведомо ложных показаний и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. С учётом времени, проведённого под стражей, он был освобождён от его отбывания.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области женщина попыталась оговорить бывшего сожителя, заявив о краже телевизора и денег. Проверка показала, что техника была спрятана самой заявительницей, после чего в отношении неё возбудили дело о заведомо ложном доносе.