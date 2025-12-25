В Екатеринбурге супруги инсценировали угон автомобиля ради страховки

Во время судебного разбирательства супруги свою вину не признали. Чкаловский районный суд признал женщину виновной в покушении на мошенничество в сфере страхования и назначил ей полтора года лишения свободы условно. Её мужа признали виновным в покушении на мошенничество и даче заведомо ложных показаний и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. С учётом времени, проведённого под стражей, он был освобождён от его отбывания.