Воспитатель детского сада на Ямале ударила ребёнка во время ужина

В Тазовском районе на Ямале воспитательница детского сада «Теремок» ударила ребенка во время ужина, на неё возбуждено уголовное дело.

Источник: АиФ Воронеж

В Тазовском районе на Ямале воспитательница детского сада «Теремок» ударила ребёнка во время ужина. В отношении неё было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Младший воспитатель во ужина в группе ударила воспитанника. На лице ребёнка появились ссадины.

Прокуратура района направила представление заведующему дошкольным учреждением. По результатам его рассмотрения виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, против воспитателя возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Ранее сообщалось, что на Камчатке следователи СК РФ возбудили уголовное дело в отношении логопеда-дефектолога, которая ударила 10-летнего ребёнка во время занятия.