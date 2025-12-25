Бывшего замглавы Ростовской области объявили в розыск

Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры 25 декабря обратил в доход государства имущество Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников. В казну переданы 36 объектов недвижимости, включая элитные квартиры, 25 единиц транспорта на сумму свыше 600 млн руб., а также взыскано более 100 млн руб. как эквивалент проданного имущества. Суд установил, что активы были приобретены на неподтвержденные доходы и оформлены на родственников, а связанные с ними компании незаконно получали контракты на дорожные работы в регионе.