Пожар на заводе по производству сэндвич-панелей в Тульской области потушили

В Тульской области потушили крупный пожар на заводе по производству сэндвич-панелей. По информации областного ГУ МЧС, огонь распространился на площадь 4,5 тыс. кв. метров, его дальнейшее распространение остановлено.
Во время инцидента были эвакуированы 12 человек, пострадавших нет.
В результате пожара произошло частичное обрушение крыши здания на площади 1,5 тыс. кв. м. Сейчас ситуация находится под контролем.
Напомним, что в ликвидации возгорания принимали участие 50 сотрудников экстренных служб на 13 единицах спецтехники.