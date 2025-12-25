Ричмонд
Пожар на заводе по производству сэндвич-панелей в Тульской области потушили

В Тульской области потушен крупный пожар на заводе по производству сэндвич-панелей, охвативший площадь 4,5 тыс. кв. метров.

Источник: Аргументы и факты

В Тульской области потушили крупный пожар на заводе по производству сэндвич-панелей. По информации областного ГУ МЧС, огонь распространился на площадь 4,5 тыс. кв. метров, его дальнейшее распространение остановлено.

Во время инцидента были эвакуированы 12 человек, пострадавших нет.

В результате пожара произошло частичное обрушение крыши здания на площади 1,5 тыс. кв. м. Сейчас ситуация находится под контролем.

Напомним, что в ликвидации возгорания принимали участие 50 сотрудников экстренных служб на 13 единицах спецтехники.