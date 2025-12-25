Турции грозят снегопады из-за сибирских циклонов

Турецкие синоптики предупредили о неделе холодов и снегопадов.
Значительную часть Турции с 26 декабря накроют холод и снегопады на фоне вторжения циклона из Сибири. Осадки в виде снега ожидаются в том числе в Стамбуле, где в этом году фиксировалась длительная засуха. Об этом говорится в сообщении генерального управления метеорологии Турции (MGM).
«По последним оценкам метеорологов, с 26 декабря Турция окажется под влиянием холодной и дождливой погоды. На севере, в центральной части и на востоке страны ожидаются снег с дождем и снегопады. Ощущаемая температура снизится по всей стране на четыре-десять градусов, такая погода продлится как минимум неделю», — говорится в сообщении генерального управления метеорологии Турции (MGM).
Специалисты предупредили об отрицательных последствиях такой погоды, включая гололед, возможный ущерб урожаю и перебои с транспортом. Минимальная температура достигнет минус трех градусов в Анкаре, нуля градусов в Стамбуле и минус 17 градусов в Эрзуруме. Метеоролог Орхан Шен сообщил, что из-за волны холодного воздуха из Сибири температура к выходным резко снизится на семь-восемь градусов. Отмечается также, что лето этого года оказалось самым засушливым за 65 лет в Стамбуле и еще 16 провинциях. Водохранилища Стамбула заполнены всего на 17,63%.
В начале года Турция уже сталкивалась с сильными снегопадами. В феврале из-за обильных осадков отменяли занятия в школах, а также сотни авиарейсов. Кроме того, для курьеров на мотоциклах вводили ограничения, запретив им выезд на дороги, сообщал ранее «Царьград».