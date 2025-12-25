Турции грозят снегопады из-за сибирских циклонов

Специалисты предупредили об отрицательных последствиях такой погоды, включая гололед, возможный ущерб урожаю и перебои с транспортом. Минимальная температура достигнет минус трех градусов в Анкаре, нуля градусов в Стамбуле и минус 17 градусов в Эрзуруме. Метеоролог Орхан Шен сообщил, что из-за волны холодного воздуха из Сибири температура к выходным резко снизится на семь-восемь градусов. Отмечается также, что лето этого года оказалось самым засушливым за 65 лет в Стамбуле и еще 16 провинциях. Водохранилища Стамбула заполнены всего на 17,63%.