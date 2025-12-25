GZT: житель Турции отдал мошенникам $58 тысяч из-за ИИ-видео с Эрдоганом

Житель турецкого города Сакарья Ирфан Сезгин отправил мошенникам, которые представлялись сотрудниками крупной оборонной корпорации Baykar и нефтяной корпорации TPAO, 2,5 миллиона лир (более 58 тыс. долларов), поверив фальшивому видео с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет портал GZT.
Сообщается, что 56-летний мужчина в одной из соцсетей увидел видео с якобы Эрдоганом, который рассказывал о «самом надежном способе инвестиций в Турции». Сезгин позвонил по указанному телефонному номеру и, получив инструкции, отправил деньги.
«Сначала я отправил 104 тысячи лир, потом они позвонили и сказали, что нужно отправить еще 250 тысяч, что они смогут снять блокировку со счета и вернуть мне деньги», — рассказал мужчина.
По словам потерпевшего, он отправил в общей сложности 2,5 миллиона лир, после чего аферисты перестали отвечать на его звонки. После этого он обратился в прокуратуру. Мужчина рассказал, что после случившегося попал в больницу, а у его супруги-инвалида начались панические атаки. Кроме того, от него отвернулись дети и родственники и «вся жизнь пошла под откос», сказал Сезгин.
Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что мошенники стали использовать новый вариант схемы «фейк-босс», направленный на российских инвесторов.