Cпасатели в Витебском районе ищут потерявшегося подростка

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе спасатели ищут потерявшегося подростка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сегодня спасателям от сотрудников милиции поступило сообщение о потерявшейся девочке 2010 года рождения вблизи деревни Гарьково Витебского района.
В настоящее время на месте происшествия создан оперативный штаб. На поиски подростка привлечено 24 единицы техники и 124 человека, из них 15 единиц техники и 82 работника МЧС.
Поиски организованы с привлечением специальной техники спасательного ведомства, в том числе квадроциклов и беспилотных летательных аппаратов.
Родственникам потерявшейся оказывается помощь психологической службы МЧС.