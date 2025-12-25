19-летняя студентка, которая на протяжении года изучала экономику, политологию и статистику, рассказала, что когда она сталкивалась с трудностями в обучении, вместо помощи ей предлагали сосредоточиться на изучении русского языка. Эта просьба оскорбила девушку. Она выразила недовольство тем, что в колледже вместо сочувствия и поддержки ей настойчиво рекомендовали сменить учебный курс.