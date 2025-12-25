Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: в Британии произошёл скандал из-за украинской студентки

В Великобритании произошёл скандал, связанный с украинской беженкой, которая отказалась продолжать обучение в колледже из-за совета учить русский.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании произошёл скандал, связанный с украинской беженкой, которая решила прекратить обучение в колледже после того, как преподаватели порекомендовали ей изучать русский язык. Об этом сообщает издание Guardian.

19-летняя студентка, которая на протяжении года изучала экономику, политологию и статистику, рассказала, что когда она сталкивалась с трудностями в обучении, вместо помощи ей предлагали сосредоточиться на изучении русского языка. Эта просьба оскорбила девушку. Она выразила недовольство тем, что в колледже вместо сочувствия и поддержки ей настойчиво рекомендовали сменить учебный курс.

Представитель колледжа, в свою очередь, отметил, что учебное заведение проявляет заботу о своих студентах и делает все возможное для решения возникающих проблем и жалоб.

Ранее сообщалось, что Украина занимает седьмое место в мировом рейтинге «оттока мозгов» по версии аналитической платформы The Global Economy, что свидетельствует о высоком уровне эмиграции высококвалифицированных специалистов из страны с низким или ниже среднего уровнем дохода в государства с более высоким уровнем жизни.