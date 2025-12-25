В Великобритании произошёл скандал, связанный с украинской беженкой, которая решила прекратить обучение в колледже после того, как преподаватели порекомендовали ей изучать русский язык. Об этом сообщает издание Guardian.
19-летняя студентка, которая на протяжении года изучала экономику, политологию и статистику, рассказала, что когда она сталкивалась с трудностями в обучении, вместо помощи ей предлагали сосредоточиться на изучении русского языка. Эта просьба оскорбила девушку. Она выразила недовольство тем, что в колледже вместо сочувствия и поддержки ей настойчиво рекомендовали сменить учебный курс.
Представитель колледжа, в свою очередь, отметил, что учебное заведение проявляет заботу о своих студентах и делает все возможное для решения возникающих проблем и жалоб.
Ранее сообщалось, что Украина занимает седьмое место в мировом рейтинге «оттока мозгов» по версии аналитической платформы The Global Economy, что свидетельствует о высоком уровне эмиграции высококвалифицированных специалистов из страны с низким или ниже среднего уровнем дохода в государства с более высоким уровнем жизни.