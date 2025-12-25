Боеспособность подразделений ВСУ не оправдывает ожиданий украинского генштаба.
155-я отдельная механизированная бригада ВСУ почти целиком оставила позиции и фактически прекратила существование как боеспособное соединение. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.
«Силовики отметили, что в украинской армии достаточно много подразделений, которые не оправдали надежд командования. Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — сообщил источник в силовых структурах в беседе с ТАСС.
По данным силовиков, инцидент произошел на одном из участков линии боевого соприкосновения, однако точный район и время массового ухода личного состава украинского подразделения не раскрываются из соображений оперативной безопасности. При этом боеспособность соединений ВСУ оказывается гораздо ниже, чем ожидает украинский генштаб.