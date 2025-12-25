Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

155-я бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

155-я отдельная механизированная бригада ВСУ почти целиком оставила позиции и фактически прекратила существование как боеспособное соединение. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.

Боеспособность подразделений ВСУ не оправдывает ожиданий украинского генштаба.

155-я отдельная механизированная бригада ВСУ почти целиком оставила позиции и фактически прекратила существование как боеспособное соединение. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.

«Силовики отметили, что в украинской армии достаточно много подразделений, которые не оправдали надежд командования. Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — сообщил источник в силовых структурах в беседе с ТАСС.

По данным силовиков, инцидент произошел на одном из участков линии боевого соприкосновения, однако точный район и время массового ухода личного состава украинского подразделения не раскрываются из соображений оперативной безопасности. При этом боеспособность соединений ВСУ оказывается гораздо ниже, чем ожидает украинский генштаб.