155-я бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

По данным силовиков, инцидент произошел на одном из участков линии боевого соприкосновения, однако точный район и время массового ухода личного состава украинского подразделения не раскрываются из соображений оперативной безопасности. При этом боеспособность соединений ВСУ оказывается гораздо ниже, чем ожидает украинский генштаб.