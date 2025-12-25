В Курской области беспилотник ранил 53-летнего мужчину

В Курской области в результате атаки дрона ранен 53-летний мужчина.
В Курской области в результате атаки беспилотника ранен 53-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хитинштейн в своем telegram-канале.
«В Глушковском районе в результате атаки дрона ранен 53-летний мужчина. У него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног», — заявил Хинштейн. Он уточнил, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали территории четырех муниципальных округов региона. В результате произошедшего имеются раненые, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.