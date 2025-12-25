Российского майнера будут судить за кражу электричества на 30 млн рублей

По версии следствия, житель города Сунжа приобрел оборудование для майнинга криптовалют и установил его в нежилом помещении на улице Энгельса. В период с мая по август он организовал там потребление электричества без договора для работы своей майнинговой фермы. Своими действиями мужчина причинил энергоснабжающей организации ущерб на сумму в 28,5 млн рублей.